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Обоснованно и жёстко: Путин поручил урегулировать "оружейный" вопрос

Политика

Вопрос оборота оружия и его выдачи гражданским лицам, ранее поднятый Госдумой, осветил и президент РФ Владимир Путин. По его мнению, пора ужесточать требования как к владельцам оружия, так и к специалистам, которые выдают нужные документы.

Владимир Путин
Владимир Путин

Президент отметил, что в СК тщательно расследуют все подробности трагедии в казанской гимназии, которая унесла жизни 9 человек.

"Вместе с тем считаю, что для предупреждения подобных преступлений необходимо серьёзно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом. Решения здесь должны быть обоснованными, конечно, и, безусловно, жёсткими", — отметил Путин на совещании с членами правительства 13 мая.

Также важно установить порядок в сфере выдачи различных документов, важных для получения оружия. Ситуаций, в которых медицинскую справку спокойно можно купить, быть не должно в принципе. Поэтому важно ввести персональную ответственность для лиц, выдающих документы такого рода.

Золотов Виктор
Виктор Золотов

Поручения для Золотова: идеи уже есть

Также Путин дал поручение главе Росгвардии Виктору Золотову: в короткие сроки разработать и представить предложения по вариантам ужесточённых требований, нужных для получения гражданского оружия. Далее вопросом займутся на межведомственном уровне.

Золотов, который также присутствовал на совещании, сразу же высказал несколько идей. Он отметил, например, такой вариант: если человеку нужен охотничий билет, то его стоит обязать проходить курс молодого бойца. Также, по мнению Золотова, не лишним будет возрастной ценз: только с 21 года стоит в принципе давать разрешение на оружие.

"Нам необходимо совместно с Минздравом осуществлять психологическое тестирование [при получении справки]. Я понимаю, что это очень дорого и это длительный срок.

Считаю, что необходимо эти справки выдавать не в частных клиниках, а в госструктурах", — также уточнил Золотов.

Ещё одна идея: "временной" ценз на владение полуавтоматическим оружием. Например, только после того, как человек пять лет владеет гладкоствольным оружием, ему стоит разрешать "полуавтомат".

"Нам необходимо установить, что выдача полуавтоматического гладкоствольного оружия систем "Хадсан", "Хантер", "Сайга", "Ланкастер" будет после того, как граждане прошли пятилетний срок с гладкоствольным оружием, потому что полуавтоматическое оружие может быть приближено к нарезному", — считает глава Росгвардии.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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