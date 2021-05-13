Путин высказался о трагедии в казанской гимназии и дал поручение правительству

Трагедия, случившаяся в казанской гимназии №175 — это страшная беда и преступление, которое можно обозначить как "варварское". Пострадавшие обязательно получат всю нужную помощь, сообщил президент России Владимир Путин. В столь тяжёлые дни вместе с Татарстаном, вместе с Казанью остаётся вся Россия.

"Мы начнём с трагедии, которая недавно произошла в Казани. Как вы знаете, два дня назад произошла страшная беда. Жертвами варварского преступления стали дети и учителя 175-й гимназии", — высказался Путин, начиная совещание с правительством 13 мая.

Пострадавшие получат всё необходимое лечение, для этого используют "все возможности здравоохранения". Также правительству важно в случае необходимости продумать и реализовать дополнительные выплаты, дал получение президент.

"Наш долг — поддержать тех детей, кто оказался жертвами этого страшного преступления. Как докладывали, выплаты из регионального бюджета на эти цели уже начаты. Я прошу правительство Российской Федерации также подключиться и оказать, если потребуется, дополнительную помощь пострадавшим", — уточнил Путин.

Напомним, что ранее стало известно мнение продавца оружейного магазина, где купил оружие Ильназ Галявиев. Продавец отметил, что юноша вёл себя вполне адекватно и поводов для подозрений не давал.

"Ещё раз приношу самые глубокие соболезнования родным погибших, семьям, которые потеряли самое дорогое — своих детей, внуков, близких и любимых людей", — сказал президент.

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