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Политолог Михеев обозначил задачу России в XXI веке

Политика

Сформулировать задачу, стоящую перед Россией, решил политолог Сергей Михеев. Он считает, что сейчас важен поиск такой модели жизни общества, которая сочетала бы многогранность и учёт особенностей "архетипа русского человека".

Политолог Михеев обозначил задачу России в XXI веке

Нынешнюю модель, в рамках которой существует общество, пора менять, поскольку в основе её "конструкции" лежат деньги.

"Когда мы говорим, а что же с этой молодёжью? А всё с ней в порядке. Ей 30 лет говорили, что индивидуальный успех — это всё. А что такое индивидуальный успех? Это деньги!

Всё, они теперь говорят только про деньги. Посмотрите на тех же оппозиционеров. Всё время деньги надо… В этом плане, наши оппозиционеры ничем внутренне не отличаются от многих чиновников, с которыми борются", — высказался Михеев в рамках ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1".

Так что задача страны на XXI век — поиск такой идеи, такой модели общественной жизни, которая бы оптимально резонировала с "глубинным архетипом русского человека". Важно также учесть политические, культурные и информационные факторы, чтобы обеспечить многогранность.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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