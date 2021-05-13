Политолог Михеев обозначил задачу России в XXI веке

Сформулировать задачу, стоящую перед Россией, решил политолог Сергей Михеев. Он считает, что сейчас важен поиск такой модели жизни общества, которая сочетала бы многогранность и учёт особенностей "архетипа русского человека".

Нынешнюю модель, в рамках которой существует общество, пора менять, поскольку в основе её "конструкции" лежат деньги.

"Когда мы говорим, а что же с этой молодёжью? А всё с ней в порядке. Ей 30 лет говорили, что индивидуальный успех — это всё. А что такое индивидуальный успех? Это деньги! Всё, они теперь говорят только про деньги. Посмотрите на тех же оппозиционеров. Всё время деньги надо… В этом плане, наши оппозиционеры ничем внутренне не отличаются от многих чиновников, с которыми борются", — высказался Михеев в рамках ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1".

Так что задача страны на XXI век — поиск такой идеи, такой модели общественной жизни, которая бы оптимально резонировала с "глубинным архетипом русского человека". Важно также учесть политические, культурные и информационные факторы, чтобы обеспечить многогранность.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.