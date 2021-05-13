В МИД разъяснили, во что Запад превратил наблюдение за выборами

Механизм международного наблюдения за выборами со стороны стран Запада на сегодняшний момент откровенно политизирован и превращён в инструмент влияния. Фактически через "наблюдение" некоторые западные страны пытаются вмешаться в дела "наблюдаемых".

Комментарий по ситуации с наблюдением за выборами дал посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Чуров. Он отметил, что некоторые государства, ранее считавшиеся "учениками" (например, Индия, Бразилия, Россия, Южная Корея) на текущий момент отладили избирательные процедуры до такой степени, что превзошли "учителей" в лице США и старых европейских демократий типа Франции и Германии.

"В итоге международное наблюдение за избирательными процессами в значительной степени превратилось в один из основных механизмов внешнего политического влияния, фактически вмешательства во внутренние дела суверенных государств со стороны евроатлантических гегемонов и их немногочисленных союзников, некоторых бывших доминионов", — заявил Чуров на выездном совещании Совета Федерации на тему "Институт международного наблюдения за выборами. Противодействие иностранному вмешательству в избирательные процессы".

При этом задолго до непосредственно наблюдения начинаются странные поползновения: например, выносятся решения о том, признавать итоги голосования или нет. Голосование при этом ещё даже не начинается.

"Соответствующие объявления влияют на все последующие действия организации наблюдения", — резюмировал Чуров.

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