В ГД подняли "оружейный" вопрос и готовятся ужесточать ответственность

Госдума занялась вопросами, связанными с гражданским оружием: поправки, ужесточающие ответственность за нарушения, уже разработаны. Пояснительная записка, в которой уточняется механизм поправок, оказалась у представителей ТАСС.

Василий Пискарёв

Как стало известно, авторами поправок выступили представители комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, в том числе — председатель комитета Василий Пискарёв. Поправки касаются административной ответственности — её планируется ужесточить. На данный момент инициативу внесли в российское правительство с целью получения отзыва, далее на очереди — Госдума.

"Статьи 20.8 и 20.12 КоАП РФ дополняются специальными нормами, устанавливающими более строгое наказание за нарушение правил оборота оружия в случаях, если такое нарушение повлекло утрату оружия", — указано в уточнения.

Так, планируется изменить срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота оружия с двух месяцев до одного года. Изменение обусловлено

"…периодичностью проведения контрольных мероприятий за оборотом оружия, которые осуществляются один раз в шесть месяцев для юридических лиц и один раз в год — для граждан".

Именно проверки такого рода помогают выявить как нарушения оборота, так и различные инциденты вроде утраты оружия. На данный момент, как оказалось, закон весьма "мягок":

лицензия, которая позволяет купить оружие, активна полгода;

если человек не ставит покупку на учёт в Росгвардии по истечении срока давности в два месяца, то его не привлекут к "административке".

"Кроме того, владельцы оружия, утратившие оружие вследствие нарушения правил его хранения и ношения, не известившие Росгвардию или органы внутренних дел об указанном происшествии, по истечении срока давности (два месяца) также не подлежат административной ответственности за нарушение этих правил", — уточнили депутаты.

Все эти факторы позволяют достаточно легко "вывести" оружие в незаконные схемы оборота и помешать его розыску.

Пневматика + газ

Не смогут избежать проблем и "любители" нарушать правила оборота пневматического, сигнального и газового оружия (с дульной энергией до 7,5 Дж). Дело в том, что данная категория (до 7,5 Дж) до сих пор вообще не попадала под регулирования КоАП, то есть ответственности по данному кодексу за то, что кто-то купил, перевёз или даже носил такое оружие, не было.

"Предлагаемая законопроектом редакция статьи 20.10 КоАП направлена на устранение указанных правовых пробелов. Таким образом, указанной статьей будет установлена ответственность за незаконный оборот всех видов и типов оружия при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния", — уточняют авторы поправок.

Также ответственность будут нести и носящие холодное оружие "для самообороны".

СМИ тоже получат штрафы?

Также в КоАП хотят внести изменения, которые позволят привлекать к ответственности СМИ: речь идёт о различных инструкциях по изготовлению и переделке огнестрела.

"Предлагается внести изменения в часть 5 статьи 13.15 КоАП, устанавливающие административную ответственность за распространение в СМИ и в информационно-телекоммуникационных сетях сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению оружия, самостоятельному изготовлению, переделке огнестрельного оружия и его основных частей, наряду с совершением таких действий в отношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также повышающие предельные размеры установленных указанной нормой санкций за её нарушение", — уточняется в пояснениях.

Статья 13.15 в текущей редакции подразумевает ответственность лишь за материалы, которые могут помочь создать взрывчатку или взрывные устройства.

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