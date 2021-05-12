У России появится новый щит: подробности рассказал Мурашко

В качестве меры защиты россиян от разного рода инфекционных заболеваний в стране будет разработан так называемый эпидемиологический щит. За этим термином стоит целый комплекс мер. Подробнее о них рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он объяснил суть работы щита в ходе общения с прессой.

"Это комплекс мероприятий, которые сводятся к диагностике, разработке методов профилактики. Этот щит заключается в том, чтобы система мер не допускала распространения. То есть локализовать, нейтрализовать — вот это основные принципы работы щита", — рассказал министр.

Вирусы, продолжил он, в РФ появляются постоянно, однако благодаря современным технологиям можно как выявлять, так и изучать их достаточно оперативно. Это позволяет активно двигаться по пути разработки препаратов для лечения.

"Поэтому формирование такого программного мероприятия, как система профилактики инфекционных заболеваний, сводится к совершенно конкретным методам. В первую очередь — в разработке тестов и профилактических лекарственных препаратов, чтобы сдерживать и управлять этими процессами", — заключил Мурашко.

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