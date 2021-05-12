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В Минтруда посчитали бедных россиян: их стало меньше

Политика

Борьба с бедностью в России - одна из национальных целей, которой уделяется большое внимание. Успехи уже заметны: согласно выкладкам Росстата, процент бедных снизился до 12,1% (итоги 2020 года).

В Минтруда посчитали бедных россиян: их стало меньше

Напомним, что согласно открытой статистике в 2019 году бедных было 12,3%. Если считать "по головам", то это примерно 18,1 млн россиян (17,8 млн в 2020 году соответственно).

Комментарий по поводу работы над искоренением бедности предоставил для РИА "Новости" министр труда РФ Антон Котяков. Он отметил, что меры, которые предпринимает правительство, совершенствуются, в целом политика на этом "направлении" весьма активна.

"Сегодня председатель сказал, что это [борьба с бедностью] одна из национальных целей, которой мы уделяем достаточно большое внимание.

Мы свои меры пересматриваем, совершенствуем. И на сегодняшний день мы смотрим на итоги 2020 года и видим, что показатель количества бедных, по данным Росстата, значительно снизился, сейчас у нас он 12,1%.

Мы говорим о том, что правительство ведёт достаточно активную политику в этом направлении", — уточнил Котяков.

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Особенности российской бедности
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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