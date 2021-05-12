Мишустин оценил итоги регулирования цен и предупредил "жадин"

Итоги работы властей по сдерживанию цен: результат полностью "не устраивает никого". Однако если бы работу по сдерживанию не провели вообще, то властям пришлось бы сегодня обсуждать совсем другие, куда более проблемные вещи.

"Результат сдерживания цен, конечно, никого из нас полностью не устраивает. Но, если бы не предпринятые меры, обсуждать пришлось бы не их эффективность, а взрывной, неконтролируемый рост цен", — сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства за 2020 год.

Мишустин подчеркнул: власти не против того, чтобы, например, производители получали заработок от экспорта продукции. Понятно, что стоимость продуктов в мире увеличивается, что служит стимулом и для поднятия цен внутри страны. Но важно при этом избегать ущерба для отечественных покупателей.

Кроме того, "всплыл" и ещё один фактор: это банальная жадность.

"Важно сказать ещё об одной причине, почему растут цены. Это жадность, жадность отдельных производителей и торговых сетей. И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах", — заверил Мишустин, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства за 2020 год.

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