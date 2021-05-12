Почти круглосуточно: Мишустин о "пандемийной" работе правительства

В связи с пандемией коронавируса правительство России вынуждено было работать практически круглосуточно, а также в значительно степени "пересмотреть приоритеты". Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин подчеркнул: жизни миллионов находились под угрозой, важно было избежать реализации "тяжёлых" сценариев. Поэтому по поручению президент РФ Владимира Путина были приняты меры чрезвычайного характера, и важно было оперативно их реализовать.

"Это потребовало нового темпа принятия решений и практически круглосуточной работы", — уточнил Мишустин в ходе отчёта о деятельности правительства за 2020 год в Госдуме.

"Пандемия заставила пересмотреть приоритеты нашей работы с учётом реальной обстановки и возникших угроз, чтобы в сложнейших условиях обеспечить безусловное выполнение задач, которые были поставлены президентом. А это, в первую очередь, спасение жизни и здоровья наших людей", — добавил он.

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