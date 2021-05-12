Вся страна сплотилась: Мишустин о России, COVID-19 и переломном годе

Властям России удалось избежать сценария с жёсткими ограничительными мерами даже в моменты наибольших "всплесков" коронавируса (зафиксированных весной и осенью 2020 года). Это произошло благодаря тому, что "сплотилась вся страна".

Оценку ситуации дал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что благодарен людям, работавшим в так называемых красных зонах, а также "проявившим выдержку".

"Осенью прошлого года и этой весной, в моменты всплеска эпидемии, нам удалось не вводить жёстких ограничительных мер. Но, безусловно, ничего бы не получилось без героической работы наших людей. Вся страна сплотилась, и это помогло нам снизить темпы распространения коронавируса", — уточнил Мишустин, выступая в ГД с отчётом о деятельности правительства за 2020 год.

Премьер отметил, что ситуация улучшается, при этом обозначив 2021 год как "переломный" в борьбе с коронавирусом.

"Именно этот год должен стать переломным в победе над инфекцией. Это — наша общая ответственность и совместная работа, которая не прекращается ни на минуту", — заключил Мишустин.

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