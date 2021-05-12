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Деструктивные поползновения: МИД об "участии" ряда стран в выборах в ГД

Политика

Новости из МИД РФ: в министерстве считают "весьма вероятными" попытки некоторых иностранных государств вмешаться в грядущие российские выборы с целью дестабилизации.

Деструктивные поползновения: МИД об "участии" ряда стран в выборах в ГД

"Российскими правоохранителями неоднократно фиксировались поползновения дипломатов других стран каким-либо образом оказать влияние на происходящие в нашей стране политические процессы.

Чего стоит только публикация Посольством США в Москве "маршрута протестов" в городах России!", — высказался по ситуации для РИА "Новости" замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Напомним, что ранее представители посольств западных стран выходили на незаконные акции. И такое поведение вызывает обеспокоенность, так что российская сторона уже неоднократно предупреждала: если "активность" будет выявлена, Россия среагирует в полном соответствии с международным правом.

"Что касается предстоящих выборов в Государственную Думу Российской Федерации, то считаем весьма вероятными попытки ряда государств деструктивно "поучаствовать" в этом ключевом для россиян событии", — отметил Сыромолотов.

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Путин о выборах в 2021 году: отличия будут
Автор: Константин Шапров
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