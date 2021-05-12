Новости из МИД РФ: в министерстве считают "весьма вероятными" попытки некоторых иностранных государств вмешаться в грядущие российские выборы с целью дестабилизации.
"Российскими правоохранителями неоднократно фиксировались поползновения дипломатов других стран каким-либо образом оказать влияние на происходящие в нашей стране политические процессы.
Чего стоит только публикация Посольством США в Москве "маршрута протестов" в городах России!", — высказался по ситуации для РИА "Новости" замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
Напомним, что ранее представители посольств западных стран выходили на незаконные акции. И такое поведение вызывает обеспокоенность, так что российская сторона уже неоднократно предупреждала: если "активность" будет выявлена, Россия среагирует в полном соответствии с международным правом.
"Что касается предстоящих выборов в Государственную Думу Российской Федерации, то считаем весьма вероятными попытки ряда государств деструктивно "поучаствовать" в этом ключевом для россиян событии", — отметил Сыромолотов.
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