Горелкин связал трагедию в Казани с интернетом: нужно отслеживать фразы-триггеры

"Преступные намерения" можно и нужно отслеживать через Интернет. Более того: понимание, как система слежения такого рода должна работать, уже есть.

Антон Горелкин

Комментарий касательно возможностей подобной системы предоставил в своём Telegram член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Он отметил, что в трагедии, случившейся 11 мая в казанской школе, замешан в том числе интернет, и отрицать этот факт невозможно. В частности, уточнил Горелкин, перед атакой нападавший опубликовал пост о своих планах в Telegram.

Telegram

"В связи с этим мне важно понять следующее. Вот стоит мне в поиске или даже в частной переписке по мессенджеру, в электронной почте, в соцсети упомянуть какой-то товар или услугу, на меня тут же начинают валиться рекламные баннеры и ссылки на эту тему. То есть, коммерческие ИИ [искусственные интеллекты] очень точно и оперативно отслеживают мои интересы и намерения. Очевидно, что необходимо создать систему, которая точно так же будет отслеживать преступные намерения и реагировать на фразы-триггеры в каналах, соцсетях, на сайтах", — написал Горелкин.

Далее информация, прошедшая "фильтрацию" попадёт к представителям органов правопорядка и спецслужбам. По мнению депутата, схема вполне работоспособна и помогла бы в качестве средства предупреждения.

"Будет эта система разработана в каком-то государственном НИИ или частной компанией по заказу государства, не столь важно. Я считаю, что эта работа должна быть проделана обязательно", — резюмировал Горелкин.