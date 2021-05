Очередные обвинения в адрес России, связанные с хакерами, пришлось комментировать Кремлю. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва не имеет отношения к хакерской атаке на Colonial Pipeline.

Напомним кратко о развитии событий: компания из США Colonial Pipeline (занимается бизнесом в сфере трубопроводов) подверглась атаке неустановленных хакеров, которые сумели запустить в её системы вирус.

Вирус работал следующим образом: он блокировал работу, "требуя" выкуп. Также хакерам удалось скачать примерно 100 Гб различного рода данных. В Colonial Pipeline сообщили, что временно приостановят деятельность.

Далее инцидент прокомментировали власти страны: президент США Джо Байден сообщил, что конкретных доказательств причастности России к атаке пока нет, однако вирус "находился в России", и поэтому российская сторона должна взять на себя "определённую ответственность".

Pipeline Hacked: Russia Has 'Some Responsibility,' Says Biden