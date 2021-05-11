США снова увидели "русский след" в хакерской атаке. Кремль ответил

Очередные обвинения в адрес России, связанные с хакерами, пришлось комментировать Кремлю. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва не имеет отношения к хакерской атаке на Colonial Pipeline.

Напомним кратко о развитии событий: компания из США Colonial Pipeline (занимается бизнесом в сфере трубопроводов) подверглась атаке неустановленных хакеров, которые сумели запустить в её системы вирус.

Вирус работал следующим образом: он блокировал работу, "требуя" выкуп. Также хакерам удалось скачать примерно 100 Гб различного рода данных. В Colonial Pipeline сообщили, что временно приостановят деятельность.

Далее инцидент прокомментировали власти страны: президент США Джо Байден сообщил, что конкретных доказательств причастности России к атаке пока нет, однако вирус "находился в России", и поэтому российская сторона должна взять на себя "определённую ответственность".

"Россия не имеет никакого отношения к этим хакерским атакам, не имела отношения и к ранее имевшим место хакерским атакам. Мы категорически не приемлем какие-либо обвинения в наш адрес, и мы по-прежнему можем только сожалеть, что США отказываются от какого-либо сотрудничества с нами в противодействии киберугрозам. Мы считаем, что такое сотрудничество — и международное, и на двусторонней основе — действительно могло бы помочь в общей борьбе с этим злом, с киберпреступлениями", — оценил обвинения Песков, общаясь со СМИ.

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