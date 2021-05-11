Новые фигуры, 93-й год и голоса "бесплатно": партии готовятся к выборам

Свежие данные, касающиеся выборов в Госдуму: на них планируют потратить 16,6 млрд рублей. При этом выборы 2016 года были дешевле на 6,25 млрд. Неясно, будет ли цифра меняться, если голосование в связи с коронавирусом "растянут" на три дня вместо одного.

Выборы в РФ

Интересно, что при известной общей сумме её "разбивка" по партиям оказалась затруднительна: по крайней мере, "Известиям" раскрывать данные в партиях отказались. Известно лишь, что на один избирательный округ политики могут затратить до 70 млн.

Какие ещё интересные данные касательно грядущих выборов уже доступны?

Планы и козыри: что готовят политики

Традиционно для "больших" политических сил, которые могут участвовать в выборах, не собирая подписи, сработала схема "работы на упреждение". По данным "Известий", партии

"Единая Россия";

КПРФ;

ЛДПР;

"Справедливая Россия — За правду";

"Яблоко";

Партия пенсионеров;

Партия Роста;

"Родина";

"Гражданская платформа";

"Зелёные";

"Новые люди";

"Зеленая Альтернатива";

"Коммунисты России";

КПСС

либо уже завершили формирование своих списков, либо как минимум начали эту процедуру.

"Единая Россия": тактика "созвучия"

Единая Россия

Так, в "ЕР" уточнили, что праймериз, в ходе которого будут отобраны кандидаты, пройдёт с 24 по 30 мая. Далее (в июне) состоится съезд, на котором и решат, кто именно будет "вести" политическую силу на выборы.

Касательно предвыборной программы в "ЕР" уточнили: она окажется "созвучна" тому, что говорил президент РФ Владимир Путин в своём послании Федеральному Собранию. Уделят внимание вопросам культуры, экологии, политике социального государства.

"Справедливая Россия — за правду": новые фигуры?

Первый зампред фракции "Справедливой России — За правду" Михаил Емельянов сообщил "Известиям": политик, который возглавит партийный список. Это, естественно, Сергей Миронов.

Также в "тройку лидеров" на федеральном уровне войдут:

экс-лидер "За правду" Захар Прилепин ;

; экс-глава "Патриотов России" Геннадий Семигин.

Также ожидаются "новые яркие фигуры":

писатель Николай Стариков ;

; политолог Сергей Михеев.

В качестве возможных вариантов рассматриваются не менее известные личности: например, Екатерина Гордон и экономист Михаил Делягин. Касательно программы партии Емельянов сообщил, что она в своей основе содержит патриотические и социальные ценности.

КПРФ: в ожидании съезда партии

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов

В КПРФ кандидатов пока "закрепляют" за одномандатными округами, параллельно формируя партийный список. Об этом рассказал для "Известий" ЦК партии Юрий Афонин.

"Большая часть действующих депутатов ГД пойдёт на выборы. Окончательное решение об их выдвижении будет принято на съезде партии. Это, наверное, произойдёт во второй половине июня — июле. Также на съезде КПРФ примет предвыборную программу, основные тезисы которой уже были отражены в выступлении Геннадия Зюганова на апрельском съезде", — уточнил он.

ЛДПР: снова Жириновский

В стане ЛДПР партийный список уже сформирован, лидером выступит Владимир Жириновский. Интересно, что к кандидатам есть обязательные требования: например, важно участие в мероприятиях ЛДПР и отсутствие судимостей.

Касательно содержания программы ЛДПР зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов сообщил "Известиям":

"…принципы заложены с момента основания ЛДПР".

В партии планируют актуализацию программы и выпуск её солидным тиражом.

"Коммунисты России": ставка на "бесплатные" голоса

Интересную тактику придумали в стане "Коммунистов России": по словам лидера партии Максима Сурайкина, хотелось бы видеть минимум выборных затрат и максимум "бесплатных" голосов избирателей. По его словам, население может "бесплатно" отдать голоса партии за политические взгляды, уточнил он для "Известий".

Ранее, напомнил Сурайкин, партия взяла 2,27% голосов, что позволило ей замкнуть топ-5 2016 года.

"Яблоко": по заветам 1993 года

Партия "Яблоко"

В "Яблоке" также решили опираться на старые наработки. Основой партийной программы станет документ 1993 года — именно с ним "Яблоко" первый раз шло на выборы.

Касательно списка кандидатов комментарий "Известиям" дал председатель партии Николай Рыбаков. Процесс идёт уже давно и интересен тем, что в список могут попасть как политики, так и эксперты из других сфер (например, врачи, предприниматели, учителя). Окончательный список можно будет увидеть лишь к съезду партии, который планируют провести после обозначения окончательной даты выборов.

"Гражданская платформа": работа с профессионалами

В "Гражданской платформе" будут опираться на работу с профессиональными политиками, а не с представителями медиапространства. По данным, которые сообщил "Известиям" председатель "Гражданской платформы" Рифат Шайхутдинов, список он возглавит лично.

Наиболее "успешные" регионы для партии — Башкортостан, Иркутская, Новосибирская области. Именно там планируется набрать хорошие проценты.

"Программа партии, разработанная в 2016 году, до сих пор актуальна — это помощь предпринимателям, которые сами содержат свои семьи и развивают экономику страны, разработка и создание крупных инфраструктурных проектов в России, реализация проектов по обновлению образовательных и культурных программ. Однако, безусловно, к предстоящим выборам она будет обновлена с учётом современных реалий — нацпроектов, майских указов, общероссийского плана восстановления экономики", — добавил Шайхутдинов.

"Родина": регионы на передний план и "Родина будущего"

Баннер партии Родина

Интересный тезис придумали в "Родине": "Россия — Родина будущего! Регионы прежде всего!". Также пресс-служба партии сообщила "Известиям", что руководство реализует интересную схему: все 225 одномандатных округов "закроют" благодаря местным кандидатам.

"Зелёная Альтернатива": конкурс и "кто-то известный"

В стане партии будут проводить отбор кандидатов с использованием конкурса, отметили для "Известий" представители партийной пресс-службы. Ожидается скорый анонс, также планируется привлечение к кампании некой известной персоны (имя пока не раскрывается).

Застыли на пороге: о "делёже поляны" и шансах на Госдуму

Госдума

Политсилы, для которых выборы — шанс попасть в ГД, в этом году с большой долей вероятности реализовать свои планы не смогут. Сценарии, в которых Госдума "расширяется" на некие новые партии, маловероятен.

Проблема заключается как в том, что партиям не хватает "динамики" в плане рейтингов, а падающий уровень протестных настроений россиян становится ещё одним негативным для "новичков" фактором.

Более того: то же "Яблоко", которое ранее показало целый процент роста рейтинга, уже потеряло данный "импульс", уточнил для "Известий" глава АПЭК Дмитрий Орлов.

"Нынешние рейтинги подтверждают реалистичность получения "Единой Россией" конституционного большинства. Можно прогнозировать, что результаты партий парламентской оппозиции будут ближе друг к другу, чем в 2016 году. Из полупроходной "Cправедливая Россия" постепенно становится проходной", — считает он.

Глава политической экспертной группы Константин Калачёв, в свою очередь, отмечает: у "ЕР" хорошие шансы на взятие примерно 190 мандатов по округам. В сочетании с примерно 50% по спискам это даёт партии стабильное конституционное большинство.

"Обычно полагают, что основная надежда для "Единой России" — это округа, однако с учётом того, что популярные в своих регионах руководители возглавят списки, а также тех возможностей, которые есть у партии по привлечению лидеров общественного мнения в федеральную часть списка, можно прогнозировать, что 45-50% — не предел. Дополнительные возможности связаны с мобилизационными проектами и трёхдневным голосованием", — уточняет Калачёв

Нешуточная борьба разгорится за кластер "протестных городских голосов", однако здесь более вероятен успех таких партий, как "ЛДПР", "Яблоко" и "Новые люди". А представителям левых политических сил придётся "делить одну поляну", резюмировал Константин Калачёв.

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