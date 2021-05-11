Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Визит главы международной организации запланирован на 12-14 мая.
Гутерреш отметил, что "с радостью" принял приглашение российского руководства. Во время приезда в Москву генсек ООН встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Глава ООН уточнил, что встреча с Путиным возможна только в онлайн-формате.
"На этой встрече будет виртуальный контакт", — заявил Гутерреш журналистам.
Он отметил, что может лично встретится с президентом России, если Генассамблея ООН в Нью-Йорке пройдёт "вживую".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Представители западного сообщества активно обсуждают возможное столкновение России и США.