Оформленный отказ: Путин внёс в ГД проект о денонсации ДОН

Свежие данные касательно Договора по открытому небу (ДОН): президент РФ Владимир Путин внёс в ГД законопроект, предусматривающий его денонсацию.

Владимир Путин

Данные стали известны благодаря сайту с базой данных нижней палаты: законопроект находится в статусе "зарегистрирован и направлен Председателю Государственной Думы". Напомним, что денонсация — это

"надлежащим образом оформленный отказ государства от заключённого им международного договора".

Ранее (22 мая 2020 года) из договора вышел Вашингтон. Однако затем американские власти неоднократно сообщали, что думают над возвращением. Поторопить заокеанских политиков с принятием решения пришлось даже главе МИД РФ Сергею Лаврову.

После того как договор покинули Штаты, интересы стран-участниц оказались "разбалансированы", поэтому Россия с 15 января запустила процедуры, нужные для подготовки выхода из ДОН. При этом сам выход России из договора, подчеркнули в МИД, будет окончательным лишь с момента подачи особого уведомления так называемым депозитариям — это Венгрия и Канада.

Мнение Косачёва: договор разрушают Штаты

Константин Косачёв

Комментарий касательно ситуации с ДОН-ом предоставил для ТАСС вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв. Он отметил, что российская сторона сделала всё возможное для того, чтобы сохранить договор, а денонсация — шаг, который пришлось сделать вынужденно.

"Первое и главное — Россия сделала всё, чтобы сохранить ДОН. Он разрушается США при пассивной позиции их союзников по НАТО. Для нас денонсация — это вынужденный, но единственно возможный шаг в условиях выхода США из Договора", — сообщил он.

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