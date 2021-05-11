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"Не окрашено": как 98% экологических штрафов 2020 года ушли "не туда"

Политика

Неожиданной цифрой удивили в Минприроды: оказывается, из всех собранных за 2020 год экологических штрафов на решение вопросов защиты окружающей среды потратили лишь 2%.

"Не окрашено": как 98% экологических штрафов 2020 года ушли "не туда"

Данные привёл глава министерства Александр Козлов: он отметил для РБК, что штрафы поступают в бюджеты различных уровней, откуда, согласно законодательству, их можно тратить на усмотрение руководителей.

"Мы с коллегами из Росприроднадзора взяли базу экологических штрафов примерно на 23 млрд руб. [за 2020 год] и обнаружили, что они идут в разные уровни бюджета (муниципальный, региональный, федеральный) и расходуются на те нужды, которые руководители посчитают необходимыми. Но только 2% из них были потрачены на экологическую повестку", — объяснил Козлов.

Глава Минприроды отметил, что в связи с этой ситуацией уже подготовлено предложение касательно траты накопленного именно на экологию. Очень помогли слова президента РФ Владимира Путина, который ранее уточнил:

"…вопросы, связанные со штрафами за вред природе, должны быть "окрашены".

Например, штраф "Норникеля", связанный с произошедшим ещё в 2020 году инцидентом на норильской ТЭЦ-3, стоит пустить на работы по рекультивации земель химического комбината "Енисей" (Красноярск), а также на развитие и усиление Росприроднадзора лабораториями и "мощностями".

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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