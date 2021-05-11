Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сирия выберет своего президента из трёх кандидатов
Китай намерен провести COVID-границу с Непалом на вершине Эвереста
Китай обвинил НАСА в двойных стандартах после падения своей ракеты
США разместят "афганский контингент" в Узбекистане и Таджикистане
Байден не видит русского следа в кибератаках на топливопроводы США
Столкновения в Израиле: ХАМАС обстреливает Иерусалим ракетами
Корабль береговой охраны США пострелял у берегов Ирана
Экономисты назвали сроки нового мирового кризиса
Адвокат предупредил о мошенничестве при покупке домашних животных

Совбез России: США чужими руками массово создают биологическое оружие

Политика

США активно работают над созданием биологического оружия, создавая и финансируя лаборатории во многих странах.

Совбез России: США чужими руками массово создают биологическое оружие

Так заявил Юрий Аверьянов, первый замсекретаря Совбеза России в интервью РИА "Новости".

По его словам, Соединённые Штаты и их союзники по блоку НАТО "разрабатывают индивидуальные планы работ биолабораторий по всему миру, в первую очередь тех, которые работают на "военную отрасль".

"Делается это под видом программ мирного сотрудничества, таких как "Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения" и другие", — уточнил Аверьянов.

Напомним, ранее озабоченность по поводу биологически-военной деятельности США выражал Китай.

Особенно много таких лабораторий под патронажем Вашингтона работают на территориях стран — бывших республик СССР. Об этом читайте в материалах "Правды.Ру":

Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Биолаборатории США вокруг России прибавляются. Что делать?
Военные биологи США готовятся к "абсолютной болезни"? 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Есть ли Ноев "ковчег" от бактериологического оружия?
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Совбез России: США чужими руками массово создают биологическое оружие
У Литвы один способ сохранить транзит грузов - переехать на Чёрное море
Сирия выберет своего президента из трёх кандидатов
Китай намерен провести COVID-границу с Непалом на вершине Эвереста
Китай обвинил НАСА в двойных стандартах после падения своей ракеты
США разместят "афганский контингент" в Узбекистане и Таджикистане
Байден не видит русского следа в кибератаках на топливопроводы США
Столкновения в Израиле: ХАМАС обстреливает Иерусалим ракетами
Корабль береговой охраны США пострелял у берегов Ирана
Знак зодиака 11 мая: знаменитые Тельцы
Популярное
Мир. Новости мира
Sohu: США не смогут захватить Россию за 30 дней

Представители западного сообщества активно обсуждают возможное столкновение России и США.

Sohu: США не смогут захватить Россию за 30 дней
России нужна победа в экономической войне
Экономика и бизнес
России нужна победа в экономической войне
Здоровье и профилактика
Онколог рассказал, как не пропустить предраковое состояние
Экономика и бизнес
Экономисты назвали сроки нового мирового кризиса
Соломон Соловьев Знак зодиака 11 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Игорь Буккер Копи царя Соломона находятся в интересном месте Игорь Буккер Усам Оздемиров России нужна победа в экономической войне Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Гарри и Уильям отказались выступать вместе на открытии памятника матери
Российский шоу-бизнес
Мария Максакова рассказала об издевательствах бывшего мужа
Французские военные предупредили Макрона о риске гражданской войны
Новости Европы
Французские военные предупредили Макрона о риске гражданской войны
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников