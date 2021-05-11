Совбез России: США чужими руками массово создают биологическое оружие

США активно работают над созданием биологического оружия, создавая и финансируя лаборатории во многих странах.

Так заявил Юрий Аверьянов, первый замсекретаря Совбеза России в интервью РИА "Новости".

По его словам, Соединённые Штаты и их союзники по блоку НАТО "разрабатывают индивидуальные планы работ биолабораторий по всему миру, в первую очередь тех, которые работают на "военную отрасль".

"Делается это под видом программ мирного сотрудничества, таких как "Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения" и другие", — уточнил Аверьянов.

Напомним, ранее озабоченность по поводу биологически-военной деятельности США выражал Китай.

Особенно много таких лабораторий под патронажем Вашингтона работают на территориях стран — бывших республик СССР. Об этом читайте в материалах "Правды.Ру":

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