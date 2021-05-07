Путин назначил ответственного за доставку в Антарктиду "Востока"

Зимовочный комплекс "Восток" (а точнее — его модули) должен быть доставлен в Антарктиду в течение 2021 года. Срок обозначил президент РФ Владимир Путин.

Напомним, что "Восток" — новый зимовочный комплекс, рассчитанный на 35 человек. Его жилая площадь — 1500 кв. м, остаться на зимовку в нём смогут 15 человек.

"Создание нового технологичного комплекса будет способствовать сохранению Антарктики в качестве территории международного сотрудничества, укреплению экономического и научного потенциала России, позволит создать комфортные условия для жизни и работы российских учёных и полярников", — указано на сайте Минприроды.

Путин дал поручение по "Востоку" камбину, назначив ответственным премьер-министра Михаила Мишустина.

"Правительству Российской Федерации принять необходимые решения, обеспечивающие транспортировку в 2021 году в Антарктиду модулей нового зимовочного комплекса станции "Восток" в целях введения её в эксплуатацию в полном объёме в 2024 году", — уточняется на сайте Кремля.

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