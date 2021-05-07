Интересную идею предложил депутат Госдумы Роман Романенко: она касается пенсионеров и кэшбэка по турпутёвкам. По мнению депутата, стоило бы развить идею и увеличить размер кэшбэка.
Напомним, что на текущий момент размер кэшбэка составляет 20%, то есть при поездке в тур по России можно получить 20% потраченной на путёвку суммы назад.
"Для пенсионеров имеет смысл увеличить долю возмещения затрат на турпутёвки с 20 до 30% по России", — рассказал Романенко для "АиФ".
Депутат считает, что властям стоило бы не только озаботиться возвратом 30% суммы, но и выплачивать по 30 тысяч рублей всем пенсионерам, которые не получили путёвки через органы социальной защиты. Некоторые пенсионеры, объяснил Романенко, выбирают не вариант с путёвками, а вариант с самостоятельной поездкой и планированием.
Если новые меры будут приняты, то пенсионеры смогут ездить по стране и в гости к родственникам, а не только в санаторий или на курорт, уточнил он.
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