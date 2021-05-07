В немецком Focus объяснили, к чему Путин подводит Россию

Интересные выводы из анализа российского вооружения сделал представитель Focus (Германия) Томас Егер. Он оценил такие разработки, как "Посейдон" и "Циркон", а по результатам оценки сообщил: Россия стоит на пороге "нового этапа" в политике.

Эксперт отметил, что Россия занимается развитием потенциала, нужного для "стратегического устрашения". Это вызвано желанием "конкурентов" в лице Китая и США активнее работать в космосе — в частности, в США уже создали Космические силы, а Китай строит собственную космическую станцию.

Россия, продолжил эксперт, занимается разработками, которые нужны для "сохранения статуса сверхдержавы". К таковым относятся новый аппарат для работы под водой "Посейдон" (известен также как 2М39) и ракета "Циркон" (известна также как 3М22), летающая на гиперзвуковой скорости.

"Согласно описаниям, "Посейдон" стремительно приближается к вражескому побережью и вызывает там радиоактивное цунами", — написал Егер.

Касательно "Циркона" он отметил, что из-за невероятной скорости ракету "невозможно отразить".

Именно указанные разработки помогут Москве не оказаться втянутой в назревающий (и, по мнению эксперта, вполне возможный) конфликт между Вашингтоном и Пекином, а также сохранить свои позиции на мировой арене.

"[Президент России Владимир] Путин подводит свою страну к новому этапу российской и мировой политики", — резюмирует эксперт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.