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В немецком Focus объяснили, к чему Путин подводит Россию

Политика

Интересные выводы из анализа российского вооружения сделал представитель Focus (Германия) Томас Егер. Он оценил такие разработки, как "Посейдон" и "Циркон", а по результатам оценки сообщил: Россия стоит на пороге "нового этапа" в политике.

В немецком Focus объяснили, к чему Путин подводит Россию

Эксперт отметил, что Россия занимается развитием потенциала, нужного для "стратегического устрашения". Это вызвано желанием "конкурентов" в лице Китая и США активнее работать в космосе — в частности, в США уже создали Космические силы, а Китай строит собственную космическую станцию.

Россия, продолжил эксперт, занимается разработками, которые нужны для "сохранения статуса сверхдержавы". К таковым относятся новый аппарат для работы под водой "Посейдон" (известен также как 2М39) и ракета "Циркон" (известна также как 3М22), летающая на гиперзвуковой скорости.

"Согласно описаниям, "Посейдон" стремительно приближается к вражескому побережью и вызывает там радиоактивное цунами", — написал Егер.

Касательно "Циркона" он отметил, что из-за невероятной скорости ракету "невозможно отразить".

Именно указанные разработки помогут Москве не оказаться втянутой в назревающий (и, по мнению эксперта, вполне возможный) конфликт между Вашингтоном и Пекином, а также сохранить свои позиции на мировой арене.

"[Президент России Владимир] Путин подводит свою страну к новому этапу российской и мировой политики", — резюмирует эксперт.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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