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Лавров: Евросоюз одержим чувством безнаказанности

Политика » Власть

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отклонил недавние жалобы ЕС на ответные меры Москвы против санкций, введенных в отношении России, назвав чиновников в Брюсселе "одержимыми чувством безнаказанности".

Лавров: Евросоюз одержим чувством безнаказанности

"Иностранные ограничения, введенные в отношении российских граждан и юридических лиц, являются необоснованными и незаконными и не останутся без ответа”, — заявил Лавров во время рабочей поездки в Армению, где провёл переговоры со своим армянским коллегой Ара Айвазяном о двусторонних отношениях и ситуации в Нагорном Карабахе.

Глава российской дипломатии заявил, что Москва нацелилась только на тех европейцев, которые "сыграли решающую роль в очередной волне санкций против наших чиновников и законодателей.”

"Когда Евросоюз начинает угрожать нам новыми санкциями, я начинаю думать, что — помимо ощущения полной вседозволенности и непогрешимости — им овладевает мания полной безнаказанности. Я считаю, что это дорога в никуда”, — сказал Лавров.

Министр отметил, что западные страны начали санкционную войну против Москвы в 2014 году, когда Крым проголосовал за выход из Украины и воссоединение с Россией после восстания Евромайдана в Киеве.

Напомним, что в ответ на несколько раундов санкций, введенных против российских чиновников, МИД России 30 апреля объявил, что внес в черный список восемь европейских чиновников, включая главу Европарламента Дэвида Сассоли и вице-президента Европейской комиссии по ценностям и прозрачности Веру Журову.

Высокопоставленный дипломат ЕС Джозеп Боррелл назвал заявление Москвы о запрете на поездки европейцев "неприемлемым и лишенным какого-либо юридического обоснования".

  • 2 марта Брюссель внес в черный список четырех высокопоставленных российских чиновников, включая генерального прокурора Игоря Краснова, за их роль в "произвольном аресте, судебном преследовании и вынесении приговора” оппозиционеру Алексею Навальному, а также за "подавление мирных протестов”.

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Автор: Ольга Лебедева
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