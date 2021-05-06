В Кремле ответили на вопрос о работе Петрова и Боширова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на информацию о работе "на Кремль" Александра Мишкина и Анатолия Чепиги, более известных как Петров и Боширов.

Ранее аналитический центр Bellingcat сообщил, что Петров и Боширов устроились на работу в администрацию президента. Сами Мишкин и Чепига заявили, что занимаются "спортивным питанием".

Песков отметил, что не обладает информацией о работе Петрова и Боширова.

"В целом в Кремле работать невозможно. Кремль — это историческое здание, наследие ЮНЕСКО", — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента заявил, что Петров и Боширов вряд ли являются сотрудниками администрации президента, так как там не занимаются спортивным питанием.

"Не думаю, в администрации нет подразделения, который занимается спортивным питанием", — приводит РИА "Новости" слова Пескова.

Ранее власти Великобритании обвинили Петрова и Боширова в отравлении Скрипалей. Кроме того, якобы агенты ГРУ были причастны ко взрывам на складах во Врбетице.

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