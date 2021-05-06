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Покупают задёшево: Пушков о том, сколько Вашингтон потратил на Киев

Политика

Перед тем, как Блинкен уехал в Киев, американский госдеп сделал интересное заявление. Его суть коротко: госсекретарь Энтони Блинкен направился с визитом на Украину, чтобы подтвердить "непоколебимую поддержку" Киева Вашингтоном.

Покупают задёшево: Пушков о том, сколько Вашингтон потратил на Киев

Позднее и сам Блинкен выступил с заявлением, высказавшись касательно размера "поддержки": это более 4,6 млрд долларов, которые выделяются Украине с 2014 года. Американский госсекретарь назвал данные средства "материальной помощью".

"От американской "помощи" не выиграл ни один житель страны. Её цель — поощрение антироссийской ориентации Киева. Так США задёшево — а 4,6 миллиарда за семь лет это очень немного — покупают Украину", — оценил слова Блинкена сенатор Алексей Пушков, написав пост в Telegram.

Пушков отметил, что большая часть указанной суммы ушла на поставки различного оружия, так что цель США можно обозначать как "вооружение Украины против России".

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Посчитали себя ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ! Мощное заявление Путина!
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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