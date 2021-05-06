В чужом глазу: посольство РФ ответило на критику США по Сирии

История с докладом США касательно работы военных РФ в Сирии получила продолжение: документ оценили эксперты посольства РФ в США. По их мнению, критиковать действия военных РФ у США нет никакого права.

Напомним о документе от США: в нём исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл "разложил по полочкам" работу российских военных в Сирии. В частности, по мнению американца, российские военные совершили множество нарушений, а также действовали вразрез с принятым механизмом работы по устранению конфликтных ситуаций.

"Хотя российские силы в основном придерживались механизма, число нарушений по сравнению с прошлым кварталом несколько увеличилось", — написал О'Доннелл.

Из российского посольства в ответ на это напомнили: солдаты США вообще-то пребывают в Сирии незаконно, так что не Вашингтону заниматься критикой. Российские военные, отметили дипломаты, работают в Сирии с разрешения властей страны.

"Мы хотели бы напомнить: военное присутствие США в Сирии является в первую очередь незаконным. Таким образом, у США нет какого-либо права критиковать легитимные действия российских ВС, которые действуют в Сирии по приглашению сирийского правительства", — указано в сообщении в Twitter.

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