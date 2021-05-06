Западные страны готовы в угоду Киеву и политической конъюнктуре поддержать абсолютно любые действия Украины.

Такое убеждение вынес с заседания Совбеза ООН, посвященного трагедии в Одессе и преступлениям националистов на Украине Дмитрий Полянский, первый зам постпреда РФ при ООН, своими впечатлениями от мероприятия поделившийся в Telegram-канале.

"Никто из западников даже не попытался вступить в диалог и порасспрашивать детали происходящего на Украине у тех, кто это знает лучше других. <…>

Нет никаких иллюзий, что они поддержат любые действия и высказывания украинцев, и историю под них перепишут, и всё им простят", - пишет российский дипломат.