Западные страны готовы в угоду Киеву и политической конъюнктуре поддержать абсолютно любые действия Украины.
Такое убеждение вынес с заседания Совбеза ООН, посвященного трагедии в Одессе и преступлениям националистов на Украине Дмитрий Полянский, первый зам постпреда РФ при ООН, своими впечатлениями от мероприятия поделившийся в Telegram-канале.
"Никто из западников даже не попытался вступить в диалог и порасспрашивать детали происходящего на Украине у тех, кто это знает лучше других. <…>
Нет никаких иллюзий, что они поддержат любые действия и высказывания украинцев, и историю под них перепишут, и всё им простят", - пишет российский дипломат.
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