"Да нафиг нам этот Крым": как Ельцин отказался от сделки с Киевом

Интересные подробности касательно ситуации вокруг Крыма и тогдашнего российского президента Бориса Ельцина привёл его соратник, ранее — вице-премьер Михаил Полторанин. По его словам, у Ельцина был вариант решения крымского вопроса, но он отказался его реализовывать.

Полторанин объяснил, что Москва в тот момент готова была пойти на сделку с Киевом. В обмен на Крым Украина могла рассчитывать на целое десятилетие бесплатных поставок газа. При такой схеме Крым стал бы автономным и был бы открыт и для России, и для Украины.

"Это была хорошая сделка. <…> Ельцин не захотел. Он говорит: "Да нафиг нам этот Крым, этот Севастополь. У нас в Питере свободные пирсы есть, мы туда перебросим флот", — объяснил Полторанин в интервью Дмитрию Гордону.

Напомним, что Крым продолжает оставаться в новостных топах — не так давно пришли новые данные об истинных "хозяевах" Крымской платформы.

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