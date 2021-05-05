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Зона правовой мерзлоты: в Минприроды представили новый законопроект

Политика

Об интересном факте напомнили в Минприроды: оказывается, так называемая зона многолетней мерзлоты умудрилась избежать правового поля и всё это время находится в неурегулированном состоянии.

Зона правовой мерзлоты: в Минприроды представили новый законопроект

Напомним, что согласно подсчётам учёных, многолетняя мерзлота — это примерно 65% всей российской территории. При этом нет ни одного программного документа федерального уровня, в котором бы она фигурировала. Более того: системы мониторинга данной зоны тоже нет.

Таким образом в Минприроды пришли к выводу: нужен закон, который бы наконец позволил ввести зону многолетней мерзлоты в правовое поле. Проект закона уже опубликован, и чиновники министерства надеются, что к концу 2021 года он будет принят.

"Министерство природных ресурсов и экологии России предлагает создать государственную систему мониторинга многолетнемёрзлых грунтов (многолетняя мерзлота, криолитозона).

Для этого необходимо внести изменения в два федеральных закона: "Об охране окружающей среды" и "О гидрометеорологической службе". Законопроект, вносящий изменения, разработан и опубликован для общественного обсуждения", — указано в сообщении пресс-службы Минюста, его цитирует ТАСС.

Глава Минприроды Александр Козлов также отмечает, что в силу деградации данной зоны происходят различные аварии: например, из-за таяния страдают системы ЖКХ.

"Мы уже сейчас видим, как из-за таяния мерзлоты происходят аварии на промышленных и жилищно-коммунальных объектах. Поэтому очевидно, что государству нужна система мониторинга и предупреждения негативных последствий деградации мерзлоты. Мы должны защитить природу от экологических катастроф", — отметил он.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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