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МИД Франции выразил протест из-за российских санкций в адрес ЕС

Политика

4 мая российский посол в Париже Алексей Мешков был вызван в Министерство иностранных дел Франции, где ему был выражен протест против недавних ответных мер, принятых Москвой в отношении Европейского Союза, в связи с новыми антироссийскими санкциями.

МИД Франции выразил протест из-за российских санкций в адрес ЕС

"Эти меры вряд ли позволят деэскалировать нынешнюю напряженность, и поэтому мы ожидаем, что Россия будет вести себя ответственно, чтобы добиться этого", — сказала представитель "набережной Орсе" (цитата Reuters).

Комментируя заявление французского МИД, российское посольство напомнило, что меры, "принятые Россией, были продиктованы решениями Евросоюза от 2 и 22 марта, когда ряду российских чиновников был запрещен въезд в европейские страны".

Мешков также подчеркнул, что власти ЕС неоднократно игнорировали призывы Москвы отказаться от различных санкционных списков, в том числе с участием парламентариев.

"Антироссийская истерия, царящая в Брюсселе и ряде других европейских столиц, никоим образом не способствует улучшению отношений между Россией и Евросоюзом, которые переживают трудные времена", — констатировал дипломат.

Напомним, что ЕС объявил 2 марта о своем решении ввести ограничительные меры в отношении четырех россиян, которых он обвинил в грубых нарушениях прав человека, включая произвольные аресты и задержания.

Эти меры включали запрет на въезд на территорию ЕС и замораживание активов этих высокопоставленных чиновников, среди которых были глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и генпрокурор Игорь Краснов.

22 марта Совет ЕС ввел ограничительные меры в отношении лиц, которых он также обвинил в серьезных нарушениях прав человека в различных странах мира: в участии в репрессиях против ЛГБТ и политических противников в Чечне.

В ответ российская дипломатия объявила, что восьми должностным лицам Европейского Союза или стран-членов ЕС, включая председателя Европарламента Давида Марию Сассоли, прокурора Берлина Йорга Раупаха и французского депутата Жака Мэра, был запрещен въезд в Россию.

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Автор: Ольга Лебедева
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