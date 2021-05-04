Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Младенец в Подмосковье погиб при падении с 13 этажа
Эксперт из Китая: "азиатский НАТО" — посильная для Вашингтона задумка
Роскачество предупредило о мошенничестве с социальными выплатам
Сомнолог объяснил, почему нельзя спать рядом со смартфоном
В России зафиксирован минимальный с сентября прирост коронавируса
Отец 39-летней Бритни Спирс заявил, что его дочь страдает слабоумием
ФАС одобрила сделку операторов по строительству сетей 5G
Немецкие экологи обратились в суд с иском против "Северного потока-2"
Инженеры из США создают роботов-полулюдей

Зеленский заявил о войне в Европе из-за Крыма и Донбасса

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости принятия его страны в Евросоюз. По словам политика, такое "мощное государство" укрепит ЕС.

Об этом Зеленский заявил на встрече с президентами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии в Варшаве. Также глава Украины отметил, что его страну необходимо видеть "равноправным и неотъемлемым партнёром ЕС".

В своей речи Зеленский перешёл к теме вооружённого конфликта на Востоке Украины. По словам президента, сейчас в Европе идёт настоящая война.

"Это очень важно сегодня, когда аннексирована часть украинской территории — наш полуостров Крым, и когда у нас идёт война на востоке. И это также война в Европе, потому очень важно, чтобы мы были вместе", — приводит офис президента слова Зеленского.

Президенты Польши и Литвы выразили поддержку Зеленскому.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Авокадо подавляет рост раковых клеток
Младенец в Подмосковье погиб при падении с 13 этажа
Эксперт из Китая: "азиатский НАТО" — посильная для Вашингтона задумка
Роскачество предупредило о мошенничестве с социальными выплатам
Сомнолог объяснил, почему нельзя спать рядом со смартфоном
В России зафиксирован минимальный с сентября прирост коронавируса
Губернатор Петербурга заработал в 212 раз меньше депутата из Тюмени
Отец 39-летней Бритни Спирс заявил, что его дочь страдает слабоумием
ФАС одобрила сделку операторов по строительству сетей 5G
Немецкие экологи обратились в суд с иском против "Северного потока-2"
Популярное
Профилактика
Капустные компрессы против инфекций

Самый почитаемый продукт в нашем доме — капуста. Листья белокочанной капусты обладают многими целебными ресурсами

Капустные компрессы против инфекций
Измени себя: приседания вместо бега
Фитнесс
Измени себя: приседания вместо бега
Здоровье
При бурсите нельзя долго стоять на одном месте и носить тяжелые вещи
Здоровье
Себорейный кератоз могут спровоцировать солнце, гормональные изменения и другие факторы
Любовь Степушова Бог миловал Россию сделать ставку на Черногорию Любовь Степушова Василий Амирджанов Первомай отмечают здравицами и стачкой ассенизаторов Василий Амирджанов Светлана Суворова (Бобырь) Какие опасности подстерегают охотника за бабочками Светлана Суворова (Бобырь)
Профилактика
Наши легкие – это печка и лекарство в одном флаконе
Восточная Европа
Президент Польши оскорбил Россию во время выступления на Сейме
Украинский политик: "Мы доиграемся с водной блокадой Крыма"
Новости Украины
Украинский политик: "Мы доиграемся с водной блокадой Крыма"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников