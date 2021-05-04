Зеленский заявил о войне в Европе из-за Крыма и Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости принятия его страны в Евросоюз. По словам политика, такое "мощное государство" укрепит ЕС.

Об этом Зеленский заявил на встрече с президентами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии в Варшаве. Также глава Украины отметил, что его страну необходимо видеть "равноправным и неотъемлемым партнёром ЕС".

В своей речи Зеленский перешёл к теме вооружённого конфликта на Востоке Украины. По словам президента, сейчас в Европе идёт настоящая война.

"Это очень важно сегодня, когда аннексирована часть украинской территории — наш полуостров Крым, и когда у нас идёт война на востоке. И это также война в Европе, потому очень важно, чтобы мы были вместе", — приводит офис президента слова Зеленского.

Президенты Польши и Литвы выразили поддержку Зеленскому.