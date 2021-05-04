Губернатор Петербурга заработал в 212 раз меньше депутата из Тюмени

Стало известно, сколько денег принёс 2020 год губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. Как выяснилось, прошлый год оказался более "выгодным", чем 2019.

Данные представлены на сайте правительства Санкт-Петербурга. Согласно декларации о доходах, поданной Бегловым, за 2020 год, он получил доход в размере 4,048 млн рублей. Ранее, то есть в 2019 году, доход губернатора составил 3, 861 млн.

Интересно, что согласно документам Беглов имеет квартиру на 150 кв. м, но не имеет автомобиля. Также стали известны и доходы супруги губернатора: это 11,5 млн рублей за 2020 год.

Напомним, что ранее интересные цифры пришли из Тюменской области: там депутат из миллиардеров "переквалифицировался" в миллионеры. За 2020 год Дмитрий Горицкий получил 849,9 млн рублей дохода, что примерно в 212 раз больше, чем у Беглова.

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