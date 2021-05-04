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"Как Робин Гуд": почему уроженец Томска хочет стать мэром Нью-Йорка

Политика

Досуг жителей Нью-Йорка 2 ноября скрасит важное событие: всеобщие выборы мэра. В числе желающих принять в них участие оказался и Виталий Филипченко, уроженец Томска. По каким причинам он хочет управлять городом с населением в более чем 8 млн человек?

"Как Робин Гуд": почему уроженец Томска хочет стать мэром Нью-Йорка

Филипченко прибыл в США примерно 10 лет назад, на данный момент владеет фирмой, связанной с грузоперевозками. На выборы он собирается как независимый кандидат.

"Я иду в мэры и не пытаюсь получить с этого прибыль. Многие идут в мэры просто, чтобы сделать себе рекламу, заработать денег. Я — другой человек. Я поступаю, скажем так, как Робин Гуд. То есть, хочу помочь людям", — уточнил Филипченко для РИА "Новости".

На текущий момент, продолжает Филипченко, ситуация такова: большая часть кандидатов — люди достаточно обеспеченные, многие в мэрии уже работали (получая солидные деньги). И попытки таких людей показать, что они готовы решать проблемы (например, проблемы эмигрантов) — "фальсификация информации".

В качестве своей "базы" Филипченко видит эмигрантов — они, по его словам, прошли "тяжёлый рабочий путь". Например, уточняет он, около половины жителей города — как раз эмигранты.

"50% Нью-Йорка — это эмигранты. Когда они видят во мне своих родителей, бабушек, дедушек, которые приехали, добивались, работали с утра до вечера, пытались экономить деньги, пытались обеспечить семью, пытались поставить детей на ноги, они понимают: этот парень знает наши проблемы, он действительно наш парень. Не только русские эмигранты — все они видят во мне самих себя", — объясняет Филипченко.

Также Филипченко вспоминает: ещё в школе он постоянно вступался за других ребят, защищал их от задир. Должна же быть на свете справедливость, уверен он.

"Я не люблю несправедливость. Ещё в школе я был маленький, худенький. Но я не любил задир, которые лезли к другим ребятам. Я всегда вступался, лез в драку.

Конечно, получал. Но в итоге все знали — с этим лучше не связываться, он не будет молчать, не будет плакать, он будет давать сдачи", — добавил он.

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«Есть амбиции помочь таким, как я». Виталий Филипченко — русскоязычный кандидат в мэры Нью-Йорка
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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