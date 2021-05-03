У России есть план по устранению зависимости от Запада

Россия рассматривает санкции в отношении себя, как жест отчаяния, который наносит взаимный ущерб, но у нее есть план по устранению зависимости от Запада.

При этом Москва не намерена изолироваться от внешнего мира и всегда открыта для диалога, но только на основе принципов равенства и взаимного рассмотрения интересов.

Так заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT.

По словам представителя российского МИДа, этот "жест отчаяния" вызван неспособностью западных стран смириться с очевидными успехами российской экономики, ростом ее международной конкурентоспособности и расширение присутствия высококачественных российских товаров и услуг на мировых рынках.

Захарова посетовала, что расширенное применение "односторонних и политически мотивированных ограничительных мер" рядом западных стран, и прежде всего США, стало "реальностью нашего времени".

Напомним, что в середине апреля президент США Джо Байден подписал новый пакет санкций против российских компаний и частных лиц из-за якобы "действий российского правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США".

Москва, со своей стороны, указала, что эти действия показывают, что Вашингтон не заинтересован в нормализации двусторонних отношений, и ответила аналогичными мерами.

Мария Захарова также отметила, что цель антироссийских санкций — "сохранить любой ценой доминирующего положения, которое постепенно исчезает", а также "замаскировать торговый протекционизм" и "отвлечь внимание от внутренних проблем".

Чем Россия будет отвечать на санкции

Отвечая на вопрос об ответных мерах, подготовленных Москвой, Мария Захарова заявила, что Россия продолжает предпринимать все более активные шаги по снижению зависимости своей экономики от доллара США:

уже подписано соглашение с Китаем и Турцией о расширении использования национальных валют во взаимных платежах и сохраняет аналогичные обязательства в рамках группы БРИКС.

"Позитивная динамика наблюдается в увеличении доли национальных валют на пространстве Евразийского экономического союза, а также в торгово-экономическом сотрудничестве между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки", — уточнила Захарова.

Кроме того, Россия также работает над минимизацией возможных рисков и экономического ущерба в случае отключения от международной системы банковских переводов SWIFT, хотя этот сценарий в настоящее время считается "гипотетическим".

Так, одним из альтернативных инструментов является система перевода финансовых коммуникаций Банка России. В настоящее время обсуждаются варианты его сочетания с аналогичными зарубежными системами, такими как Европейский SEPAM, иранский SEPAM и китайский CUP или CIPS.

"Мы не намерены изолировать себя от внешнего мира"

При этом представитель МИД РФ подчеркнула, что Москва "готова в любой момент" положить конец этому "бессмысленному противостоянию".

"Мы не намерены изолировать себя от внешнего мира, к чему нас энергично подталкивают инициаторы санкций. Напротив, мы всегда открыты к диалогу по всем проблемным вопросам и к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству со всеми странами, но только на основе принципов равенства и взаимного учета интересов", — заключила пресс-секретарь российского МИД.

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