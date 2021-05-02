Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала предложение МИДа Великобритании создать механизм борьбы с российской пропагандой.
Ранее глава британского МИДа Доминик Рааб заявил, что страны "Большой семёрки" рассмотрят вопрос о создании механизма борьбы с российской пропагандой. Инициатором идеи выступит Великобритания.
В ответ на это Захарова "позволила себе" в светлый праздник Пасхи процитировать преподобного Антония Великого, сообщает "Говорит Москва".
"Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы".
Представитель российского МИДа предложила задуматься,
"почему насквозь больные пропагандой страны, использовавшие её не раз для оправдания вооружённого вторжения и свержения правительств (именно так действовала Британия и США в Ираке, придумав историю про химическое оружие), обвиняют в собственных грехах нашу страну".
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