Песков о майских праздниках: гуляем не ради гуляния

Новыми подробностями о майских праздниках поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, будут ли длинные майские влиять на не менее длинные новогодние праздники, а также сообщил, зачем россияне "гуляют".

"Гуляем [в предстоящие майские выходные дни] мы не ради того, чтобы гулять, а по рекомендациям специалистов-эпидемиологов, с коими согласился президент. И гуляем мы на фоне того, что коронавирус пока не побеждён, эпидемия пока продолжается, она не ушла полностью", — разъяснил прессе Песков.

Касательно "урезания" новогодних праздников: точных данных касательно возможности "манёвра" у Пескова не оказалось, но он подчеркнул, что администрация президента на данный момент не обсуждает этот вопрос.

Также Песков решил не комментировать поступившие вопросы о том, что в ряде регионов страны с 4 по 7 мая люди будут работать, по сути, "игнорируя" указ Владимира Путина. С данными вопросами он попросил обращаться непосредственно к руководителям регионов.

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