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Сборная солянка: эксперт оценил резолюцию ЕП по России

Политика

В новой резолюции Европарламента собраны все текущие направления претензий к России. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований РАН Владимир Оленченко.

Сборная солянка: эксперт оценил резолюцию ЕП по России

"Видимо, надо было их обобщить, и то, что эта резолюция появилась, говорит о том, что эти претензии не находят широкой поддержки среди политиков и среди населения", — приводит RT слова Оленченко.

По мнению эксперта, ни одно из предложений резолюции не будет принято на уровне крупных стран или Евросоюза.

Резолюция против России

Документ был принят на заседании Европарламента 29 апреля. За принятие резолюции, которая появилась из-за "ситуации с Алексеем Навальным", "российских атак на Чехию", а также стягиванию российских войск к границе, проголосовали 569 евродепутатов.

Депутаты призвали Россию освободить Навального, прекратить "запугивание стран ЕС" и выплатить компенсацию Чехии. В противном случае ЕП предложил следующие шаги:

  • отключить Россию от системы SWIFT;
  • остановить строительство "Северного потока-2";
  • отказаться от российского газа и нефти;
  • заморозить активы и аннулировать визы "олигархов, близких к российским властям".

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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