Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал обновлённый рейтинг доверия президенту, правительству и партиям. Опрос проводился с 19 по 25 апреля.
Доверие среди граждан к государственным институтам выросло по сравнению с прошлой неделей:
На вопрос о доверии политикам респонденты отвечали так:
Среди партий лидирует "Единая Россия", которую поддерживают 30% опрошенных. Второе место у КПРФ (12,2%), третье — у ЛДПР (10,3%), четвёртое — у "Справедливой России" (7,4%).
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