Рейтинг Путина вырос на два процента

Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал обновлённый рейтинг доверия президенту, правительству и партиям. Опрос проводился с 19 по 25 апреля.

Уровень одобрения

Доверие среди граждан к государственным институтам выросло по сравнению с прошлой неделей:

деятельность президента одобряют 61,8% опрошенных (+1,9%);

деятельность премьер-министра одобряют 42,7% (+0,9%);

деятельность правительства одобряют 36,7% (+1,8%).

Уровень доверия политикам

На вопрос о доверии политикам респонденты отвечали так:

Владимир Путин — 66,9% доверия (+2,1%);

Михаил Мишустин — 54,5% (+3,1%);

Владимир Жириновский — 30,8% (-1,8%);

Геннадий Зюганов — 24,7% (-0,1%);

Сергей Миронов — 21,6% (-5,3%).

Среди партий лидирует "Единая Россия", которую поддерживают 30% опрошенных. Второе место у КПРФ (12,2%), третье — у ЛДПР (10,3%), четвёртое — у "Справедливой России" (7,4%).