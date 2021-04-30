Юбилей пяти манежей: Путин поздравил Большой московский цирк

Большая дата радует сегодня ценителей отечественного циркового искусства: полувековой юбилей празднует Большой московский государственный цирк.

С поздравлениями уже выступил президент России Владимир Путин. Глава государства в телеграмме отметил, что цирк славится атмосферой, которая привлекает людей всех возрастов.

"Большой московский цирк по праву славится поистине уникальными архитектурными решениями и, конечно, неповторимой атмосферой радушия и гостеприимства, является настоящим центром притяжения для зрителей всех возрастов и поколений", — написал глава государства.

Кроме того, подчеркнул президент, Большой московский государственный цирк славен и бережным отношением к традициям. А коллектив цирка всегда радует зрителей необычными и разнообразными проектами.

Напомним, что Цирк на проспекте Вернадского считается одним из крупнейших европейских цирков. В нём предусмотрена система пяти манежей, которые могут сменять друг друга:

водный;

иллюзионный;

ледовый;

конный;

световой.

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