Члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за пятилетний период проработают объединённую космическую систему. В частности, планируется объединить группировки спутников членов ЕАЭС и провести модернизацию наземной инфраструктуры.

О перспективах ЕАЭС в плане космосам рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что перспективы у новой программы достаточно большие.

"Считаем, что у нашей межгосударственной программы в этой области серьёзные перспективы. В течение пяти лет мы будем работать над созданием совместной космической системы.

Это предполагает объединение группировки спутников наших стран, формирование единого банка данных по материалам объединенной космической съёмки, а также модернизацию наземных комплексов приёма и обработки информации", — сказал он, выступая на заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза в расширенном формате.