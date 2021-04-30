Из Крыма ответили на недовольство Европарламента по Керченскому проливу

Каких-либо сложностей и проблем у судов, желающих пройти через Керченский пролив, при соблюдении порядка и норм морского права возникать не будет. Претензии Европарламента по этому вопросу неуместны.

Напомним, что ранее в ЕП попросили ЕС создать условия для постоянного мониторинга ситуации в Керченском проливе. По мнению представителей ЕП, свобода судоходства в проливе могла быть нарушена. Также Россию попросили соблюдать Конвенцию ООН по морскому праву.

"Россия строго соблюдает все нормы международного и национального морского права. Проблем с судоходством в Керченском проливе нет, для беспрепятственного прохода судам нужно соблюдать действующий порядок и заблаговременно направлять запрос на прохождение пролива. Керченский пролив является районом обязательной лоцманской проводки в целях безопасного прохода. Все претензии Европарламента неуместны", — оценил для РИА "Новости" действия ЕП глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Попытки диктата в данном вопросе совершенно неприемлемы — более того, представители различных международных организаций (включая ООН и ОБСЕ) могут без проблем прибыть в Керченский пролив и убедиться, что свобода судоходства не нарушается.

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