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Попова объяснила, как нужно провести майские праздники

Политика

Грядущие майские праздники, между которыми оказались нерабочие дни, наверняка станут для многих россиян поводом устроить или посетить массовые мероприятия. Делать этого не стоит, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова объяснила, как нужно провести майские праздники

Комментируя ситуацию для СМИ, Попова подчеркнула: пока Россия находится в состоянии "хрупкого равновесия" по коронавирусу, так что в праздники стоит быть осторожнее.

"Нужно, чтобы люди носили маски, чтобы была социальная дистанция, чтобы те праздники, которые нам предстоят, мы провели в кругу семьи, отдельно, лучше на свежем воздухе.

Если мы это сделаем, то через 10-14 дней мы увидим дальнейшее снижение [заболеваемости] и не увидим роста. Надо приостановить все планировавшиеся массовые мероприятия", — сообщила Попова.

Пока ситуация достаточно стабильна, однако не стоит ощущать "ветер свободы". Коронавирусная инфекция на текущий момент начинает приобретать признаки, характерные для сезонного заболевания, так что ближе к осенним месяцам возможно ухудшение обстановки.

"Чтобы это не случилось раньше, нужно соблюдать все требования", — заключила Попова.

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Последняя информация о коронавирусе в России на 29.04.2021
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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