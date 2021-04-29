Вашингтон пытается применить в отношении Москвы систему, известную как двухтрековый подход. Говоря простым языком, это метод кнута и пряника.
По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, данный подход применительно к России бесперспективен и бесполезен.
"Применимо ли это к России? Ответ очевидный: нет. Путин дал это абсолютно чётко понять всем, и Вашингтону в частности.
Имеет ли перспективы эта политика? Не имеет.
Даже если она будет продолжаться, это будет вызывать исключительно противодействие России в том объёме и в том виде, который будет наилучшим образом соответствовать интересам России", — высказался Песков на "Первом канале".
США, продолжил он, всё ещё хотят вести за собой весь мир — однако такой подход устарел.
"Подобные слова о том, что Америка готова вести за собой весь мир, всё-таки это какие-то атавизмы прошлого десятилетия, атавизмы однополярного мира.
Претендовать на роль Моисея, который ведёт евреев в пустыне, — во-первых, мы не в пустыне, и мир гораздо богаче, чем Соединённые Штаты Америки", — заключил Песков.
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