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Заложники Вашингтона: Медведев объяснил действия Чехии против России

Политика

Обвинения Чехии, высказанные России по поводу инцидентов во Врбетице, пока не опираются на ёмкие доказательства. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Заложники Вашингтона: Медведев объяснил действия Чехии против России

Мне кажется, что наши чешские коллеги стали заложниками политики Соединённых Штатов Америки в этом российском, нашем направлении. И стараются там бежать, что называется, впереди паровоза", — сказал Медведев в эфире VKLive на площадке "ВКонтакте".

Напомним, что инциденты во Врбетице датируются 2014 годом: два склада с боеприпасами пострадали в результате взрывов. Часть хранящихся боеприпасов была уничтожена сразу, часть пришлось утилизировать позднее. Известно о двух погибших.

"Ну вот они взяли, выслали большое количество наших дипломатов. Они на что рассчитывали, что мы это проглотим, что ли? Я сейчас даже не говорю про повод, который тоже там, понятно, носит высосанный из пальца характер. Пусть докажут ещё, что там чего-то происходило", — заявил Медведев.

Высылка дипломатов, отметил он — очевидная зеркальная мера. А порой в таких случаях прибегают и к ассиметричным мерам.

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«Российский след» во Врбетице: чем закончится дипломатический конфликт России и Чехии?
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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