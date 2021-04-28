Прожекты на матрицы: почему власти вспомнили про укрупнение регионов

Активно обсуждается в СМИ тема укрупнения российских регионов. Изначально сформулированная как личное мнение вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина, она стала "самостоятельной" и обратила на себя внимание различных экспертов.

Карта России может измениться?

Комментарий касательно идеи Хуснуллина предоставил политолог Илдус Ярулин. В беседе с РИА "Сахалин-Курилы" он подчеркнул, что вопрос скорее стоит рассматривать в экономической плоскости.

Прожекты на матрицы: зачем нужно укрупнение

Например, напомнил он, ранее премьер-министр Михаил Мишустин поставил подпись на документе, который предполагает "пространственное развитие экономики", в том числе — создание крупных агломераций. А президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, отметил: многие регионы закредитованы настолько, что для них нужна новая "инфраструктурная кредитная система".

Марат Хуснуллин

"Для [Хуснулина] главная проблема, как хозяйственные и экономические проблемы решать в рамках современного политического устройства России. Решение упирается в наличие политических границ. Это говорит о том, что идёт интенсивная работа над тем, как будет выглядеть новая Россия, когда экономические прожекты не ложатся на политические матрицы, и что с этим делать", — рассказывает Ярулин.

Вопрос, скорее всего, будут решать уже "обновлённое" правительство и "обновлённая" Дума.

На примере Дальнего Востока: делим на четыре?

Разделение, продолжает эксперт, на примере Дальнего Востока может выглядеть так — будут реализованы четыре экономические зоны:

Арктическая (Якутия, Чукотка, Магадан); Морская (Сахалин, Приморье, возможно — Камчатка); Горно-добывающая (с центром в Хабаровском крае); Сельскохозяйственная (с центром в Амурской области).

Дальний Восток

Сахалин, считает эксперт, в плане экономики может и должен остаться самостоятельным, однако номинально (то есть политически) может быть присоединён.

"Сахалин никак нельзя отдавать, хотя с другой стороны, чтобы японцев по носу щёлкнуть, взять и присоединить куда-нибудь. С точки зрения здравого смысла вхождение Сахалинской области в состав друг субъекта нецелесообразно. Специфика управления островным регионом достаточно серьёзная. Не всякий сухопутный субъект, большая часть жизни которого связана с материком, потянет управление подобного рода территорией", — комментирует Ярулин.

Если говорить об экономических стимулах, то большую роль сыграло бы налаживание постоянного сообщения с материком. Причём не через мост, а через тоннель — так получится избежать зависимости от переменчивой погоды. Данный проект, конечно же, должен оказаться федеральным.

"Вложившись раз, можно уже не опасаться штормов, которые регулярно возникают в проливе. Тоннель может также быть с автомобильным и железнодорожным сообщением, что удешевит сообщение между островным регионом и материковой частью России", — считает политконсультант.

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