Крупа "судного дня": о ценах на гречку, тяге к запасам и подозрениях

Очередные "радостные" новости для россиян — гречневая крупа может стать дороже. Данные об этом для "Ведомостей" привели сразу несколько экспертов.

Гречка на полке. Скоро — новые ценники?

В числе причин подорожания оказались не только рост тарифов и затрат на производство, но и экспорт. Каковы "перспективы" гречки, может ли она действительно резко подорожать?

Ситуацию для "Правды.Ру" оценил Леонид Холод, экс-заместитель министра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук, профессор.

Гречневая крупа: "последнее пристанище" спроса?

Эксперт отмечает: начать стоит с общих рассуждений. При наличии инфляции в стране очевидно, что продовольственная инфляция будет выше, чем общая. Соответственно, продукты, в том числе базовые, будут расти в цене.

"Это законы рыночной экономики, их не обойдёшь. В Российской Федерации в связи со сложившимся уровнем доходов населения, в связи с потребительскими предпочтениями инфляция на базовые продукты будет ещё выше. Это связано с тем, что крупы (например, гречневая) — "последнее пристанище" потребительского спроса. Ту же гречку можно назвать "товаром судного дня". Как только ожидается что-то плохое, все начинают сходить с ума и запасаться ей по максимуму", — разъясняет Холод.

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Станет ли гречка "элитной" крупой в плане цены?

Касательно причин подорожания гречки: некоторые из них весьма сомнительны. Например, аргумент о том, что слишком много гречки уходит на экспорт, разделить сложно, отмечает эксперт.

"Гречка — национальный продукт, то есть далеко она не экспортируется. Её экспортируют в рамках СНГ, где к гречке, как и в России, привыкли. Да и то привыкли не везде. В Средней Азии, например, особо её, кроме русских, которые там живут, никто не ест", — уточняет Холод.

Если действительно случился некий "перекос" в экспорте — стоит рассмотреть такую меру, как повышение пошлин.

Запасы крупы, продолжает эксперт, у России есть, так что волноваться о том, что на полках вместо гречки россиян встретит пустота, не стоит.

У производителей и переработчиков зерна и круп есть, конечно же, инфляция издержек, которая и является "драйвером" роста цен. Данный показатель позволяет учитывать, например, удорожание оплаты за энергию, сырьё, труд рабочих.

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Что можно сделать в данной ситуации? Вариантов сразу несколько, рассказывает Холод. Например, можно развивать конкуренцию и бороться с малейшими подозрениями монопольных сговоров.

"Если широкомасштабно объявляется "ой, граждане любимые, скоро гречка подорожает", это уже подозрительно. Потому что это такая вербальная интервенция, которая тоже приводит к подорожанию через стимулирование спроса", — считает Холод.

Вполне может оказаться, что производители сговорились: например, выбрали тактику "держаться до последнего", не снижая цену, а наоборот, поднимать её до упора (к примеру, на 10 рублей в неделю).

Второй момент — если на гречку действительно сильно повлияла импортно-экспортная компонента, то тут, что называется, никуда не денешься.

"Все крупяные культуры так или иначе привязаны к общим, мировым рынкам. На мировом рынке крупы дорожают. И это стимулирует рост цен на сырьё для производства круп, в том числе. Тут никуда не денешься. Мы — в мировом рынке. Так или иначе, мы от него зависим — что-то экспортируется, что-то импортируется, валюта дорожает и так далее, и тому подобное", — продолжает объяснять Холод.

Стоит посмотреть, что происходит с таможенными пошлинами: если угроза внешнего рынка настолько велика, можно рассмотреть их повышение.

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Завтра всё это может подорожать. Почему бы не купить?

"Дальше нужно было бы людям объяснить: товарищи, вы не готовьтесь, завтра конца света не будет, не надо гречку и всё остальное покупать в каких-то совершенно немыслимых количествах", — уверен эксперт.

Цены на гречку в частности и на прочие важные продукты в целом — вопрос для россиян волнительный: так, 20 млн жителей страны имеют доход ниже прожиточного минимума. Так что неплохо было бы развивать программу продовольственной помощи — она в значительной мере помогла бы сделать проблему менее острой.

"Потому что если не будет с их стороны ажиотажного спроса "последнего дня жизни", когда люди покупают, потому что завтра подорожает и совсем с доходами будет плохо, то, может быть, и цены успокоятся. Когда в стране всё благополучно и когда доходы высокие, крупы переходят потихонечку в категорию продуктов, которые не покупаются ежедневно. Но как только начинают падать доходы, как только начинаются какие-то пертурбации, связанные с карантинами, с разного рода мнимыми и реальными невзгодами, возникает ажиотажный спрос. И объёмы приобретения бакалейных товаров резко возрастают", — уточняет Холод.

А вот любимые властями административные "меры борьбы" стоит не применять так часто. Хотя бы потому, что можно (и нужно) заняться проблемой бедности. И избежать ситуаций, в которых малообеспеченные люди хватаются за сердце, покупая лишний пакет крупы, которая заменила и мясо, и рыбу, и всё остальное.

"Согласно практике рыночной экономики любое административное давление на цены через какой-то (не самый большой) период заканчивается их значительным ростом", — резюмирует Холод.

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