Россия выслала семь дипломатов Литвы, Латвии, Эстонии и Словакии

Министерство иностранных дел России сообщило об ответных мерах в отношении Латвии, Литвы, Эстонии и Словакии из-за "необоснованных действий" этих стран по высылке сотрудников российских посольств.

В МИД были вызваны послы стран Балтии и Словакии, которым выражен "решительный протест". В ответ Россия высылает трёх сотрудников посольства Словакии, двух сотрудников посольства Литвы и по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии. Всем предписано до 5 мая покинуть территорию страны.

"Вильнюс, Рига и Таллин продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны, прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России. Решение словацких властей проявить ложную солидарность с Чехией в её провокационной антироссийской кампании наносит ущерб традиционно дружественным российско-словацким отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству", — говорится в сообщении МИД.

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