Ожидаемым итогом завершилась работа ПАСЕ по резолюции, касающейся Алексея Навального. Однако выбранный экспертами ПАСЕ тон Москва терпеть не собирается — и готова покинуть организацию.
Подробности о ситуации с ПАСЕ для ТАСС привёл глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. Он подчеркнул, что для России итоговая резолюция по Навальному неприемлема — и очевидно, что она преследует определённую цель.
"В целом эта резолюция направлена на то, чтобы выдавить Россию из структур Совета Европы.
В резолюции содержится призыв к Комитету министров на своем заседании 7 июня поставить России очередной ультиматум, параллельно с этим готовятся ещё два антироссийских доклада по так называемому отравлению Навального и по политзаключённым в России.
На самом деле ультиматумы с Россией не пройдут", — объяснил Толстой.
"Ультиматумы" находятся вне правового поля, продолжил эксперт. Их можно рассматривать как попытку вмешаться в судебные дела страны, на что у представителей Европы нет права.
"Поэтому никакие эти решения нами исполняться не будут. Все эти ультиматумы со стороны ассамблеи или со стороны комитета министров тоже бессмысленны", — резюмировал Толстой.
Выход России, добавил он, вполне вероятен в случае запуска трёхстороннего механизма регулирования на нарушения устава СЕ.
"Если надзирательный подход возобладает, то, конечно, нам членство в такой организации не нужно", — подчеркнул Толстой.
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