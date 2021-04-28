Минсельхоз оценил данные о возможном подорожании гречки

Очередные новости о возможном подорожании важного для россиян продукта пришлось опровергать экспертам Минсельхоза РФ. Речь — о гречке.

Напомним предысторию: ранее по каналам "Ведомостей" прошли данные о том, что гречневая крупа в силу нескольких факторов может значительно вырасти в цене. В частности, исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков обозначил изданию возможный рост в 10%.

К основным причинам подорожания гречки эксперты отнесли такие факторы, как неурожай и рост стоимости логистических и упаковочных операций.

"Текущие объёмы производства крупяных культур позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп. В настоящий момент министерство разрабатывает ряд мер, направленных на недопущение дальнейшего роста цен на гречневую крупу", — сообщили в ведомстве представителям ТАСС.

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