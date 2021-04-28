Экспертам ОБСЕ посоветовали "набраться мужества" и приехать в Крым

Представители от ОБСЕ вполне могут приехать с визитом в Крым — никаких проблем возникнуть не должно, вопрос упирается только в формат визита и согласование даты.

О возможном визите ОБСЕ рассказал сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец. Он пригласил представителей ОБСЕ в регион и подчеркнул, что экспертам нужно "набираться мужества" и не обращать внимания на украинские "крокодильи слёзы".

"Представителям ОБСЕ пора набраться мужества и выслушать крымчан, а ещё лучше не обращать внимания на крокодильи слёзы украинской стороны, а лично посетить Крым. Знаю, что это чувствительный вопрос, но ОБСЕ, будучи наднациональной и влиятельной организацией, при желании сможет запросить санкцию на визит у официальной Москвы, согласовав формат и даты визита с МИД РФ. Никаких препятствий для визита в Крым нет", — уточнил Чегринец для РИА "Новости".

ОБСЕ, отметил эксперт, всё-таки сохраняет пока независимость от политической конъюнктуры, так что для развенчания всех мифов о том, что происходит в Крыму, достаточно просто туда приехать и поговорить с местными жителями.

Ранее, 27 апреля, эксперт приезжал на совещание, организованное шведским председательством в ОБСЕ. В рамках работы по теме "Демократическое законотворчество: обеспечение участия" российскому представителю не дали возможности для выступления, однако в очередной раз сообщили: есть жалобы на то, что в Крыму притесняют украинцев и крымских татар.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.