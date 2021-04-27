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"Гопника нужно ставить в угол": Толстой о выходке Гончаренко в ПАСЕ

Политика

Инцидент в ПАСЕ, участие в котором принял представитель Украины, бросает тень на всю Украину. Так оскорблять страну недопустимо, уверен глава российской делегации ПАСЕ Пётр Толстой.

"Гопника нужно ставить в угол": Толстой о выходке Гончаренко в ПАСЕ

Напомним, что в ходе работы ПАСЕ представитель Украины Алексей Гончаренко решил напомнить собравшимся, как выглядит флаг Украины, развернув его прямо на трибуне. Гончаренко не остановили даже увещевания председателя ПАСЕ Хендрика Дамса. Позднее стало известно, что украинца решили права голоса на 3 месяца.

"Оскорблять целую страну и её граждан, главу государства — недопустимо.

Гопника, который не умеет вести себя в приличном обществе, нужно ставить в угол: постоит, подумает над своим поведением", — написал Толстой в Telegram.

Также Толстой объяснил, что Гончаренко успел "отличиться" и весьма странным вопросом к главе ФРГ Ангеле Меркель.

"Гончаренко с присущей ему клоунадой и неумением вести себя в приличном обществе спросил, считает ли госпожа Меркель убийцей Владимира Путина", — написал Толстой.

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Очередное позорище от Гончаренко в ПАСЕ
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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